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Mamak’ta temizlik çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde her mahalle, cadde ve sokağının temiz olması adına ‘Daha Temiz Mamak’ sloganıyla başlattığı ve her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.
Mamak’ta temizlik çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile köşe bucak temizlik yaz temizliğine dönüştü. 

Ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklardan oyun parklarına kadar birçok ortak yaşam alanlarını temizlemeye özen gösteriyor. Sokaklar, caddeler dezenfektan araçlarıyla temizleniyor. Çöp konteynırları da tazyikli su ile yıkanıyor, böylece sokaklardan kötü kokular yükselmiyor. 

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“Mamak Bizim Evimiz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Bizim Evimiz. Normal temizlik çalışmalarımıza ilaveten özel program ile tüm birimlerimizin katkısı ile köşe bucak temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sokağını, işyerinin ve evinin önünü temiz tutan duyarlı vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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