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Mamak’ta trafik eğitimi alan minikler sertifika almaya hak kazandı

Mamak Belediyesi Trafik Eğitim Parkuru’nda eğitim alan minikler, sertifika almaya hak kazandı.
Mamak’ta trafik eğitimi alan minikler sertifika almaya hak kazandı

Mamak Belediyesi Durali Alıç Mahallesi’nde yer alan Trafik Eğitim Parkuru’na okullar randevu ile katılım sağlayabiliyor. Trafik Eğitim Parkuru’na gelen minikler, teorik bilgilendirmenin ardından özel tasarım araçlarla trafiğe çıktı, minyatür kentte trafik sürecini yaşadı. Minikler, hastane, okul, alışveriş merkezi gibi küçük yapıların bulunduğu mini şehir görünümündeki parkta trafik akışını kavşaklarla, trafik ışıklarıyla, yay geçitleriyle adım adım yaşayarak öğrendi.  

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SEVİNCİ VE HEYECANI OKUNUYOR 

Eğitimi başarıyla tamamlayan minikler, sertifikalarını Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci’den aldı. Mini şehirde trafiğe çıkan ve başarıyla parkuru tamamlayan öğrencilerin sevinci ve heyecanı yüzlerinden okunuyordu.

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TRAFİK EĞİTİM PARKURU 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımızı Mamak’ta güzel bir geleceğe hazırlıyoruz. öğretmenleriyle birlikte mini bir şehri andıran Trafik Eğitim Parkurumuza bekliyoruz. Miniklerimiz, parkurumuzda döner kavşaklardan, trafik ışıklarına, yay geçitlerinden, trafik işaretlerine kadar birçok bilgiye hem teorik hem uygulamalı olarak öğreniyor” dedi. 
 

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