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Mamak'ta Uzay Bilimleri Sempozyumu’na Büyük İlgi

Mamak Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü bünyesinde yer alan Füzyon, bilime, teknolojiye sahip çıkmaya devam ediyor.
Mamak'ta Uzay Bilimleri Sempozyumu’na Büyük İlgi

Musiki Muallim Mektebi’nde Uzay Bilimleri Sempozyumu düzenlendi. Alanında uzman isimlerin ve uzay, bilim meraklılarının katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda, dünya dışında yaşam, uydu, koloni, mimari kavramlarını keşfederek hayal dünyasında yolculuğa çıkıldı, uzay çalışmalarında gelinen nokta, Türkiye’nin uzay çalışmaları birinci ağızdan anlatıldı. Uzay Bilimleri Sempozyumu’na öğrenciler ve uzay, bilim severler büyük ilgi gösterdi. 

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YENİ UFUKLAR ÇİZDİ 

Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ gibi önemli kurumlardan katılım sağlayan sempozyum konuşmacıları, uzayı farklı perspektiflerden değerlendirerek, katılımcılar için yeni ufuklar çizdi.

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İLİM VE BİLİM YUVASI OLDU 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Milli teknoloji hamlesinin ruhuna uygun olarak İnovasyon ve teknoloji Müdürlüğü kuruluşunu yaparak faaliyete geçirdik. Türkiye'de ilk kez devletimizin yüzde üçlük ARGE hedefi doğrultusunda bütçesinin yüzde üçünü ARGE’ye ayıran bir Belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mamak Füzyon bilim ekosisteminin canlandırılması için eğitim çalışmaları yürütüyoruz. Çok şükür Mamak ilim ve bilim yuvası oldu” dedi.
 

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