  • BIST 5.046,19
  • Altın 1079.974
  • Dolar 18.6302
  • Euro 19.6118
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Mamak'ta yüzleri güldüren bir destek daha: Mazot desteği

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı ile Türkiye’de örnek belediyecilik sergileyen Mamak Belediyesi, bu kez çiftçiye mazot ve gübre desteği verdi.
Mamak'ta yüzleri güldüren bir destek daha: Mazot desteği

Mamak Belediyesi kırsal destek programlarına hız kesmeden devam ediyor. Çiftçiye tohum, yem dağıtımı ile destekte bulunan Mamak Belediyesi, bu kez mazot ve gübre dağıtımı gerçekleştirdi. 

Dağıtım programına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin yanı sıra AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve ilçe protokolü ile birlikte çok sayıda çiftçi katıldı. 

foto-(16)-004.jpeg

247 ÇİFTÇİ BELİRLENDİ 

Programa başvuruda bulunan 107 çiftçinin her birine 100 litre mazot, 140 çiftçiye ise 25 ton gübre desteği sağlandı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yapılan desteklerin devam edeceğini belirterek “Kıymetli çiftçi kardeşlerim alın terinizle, emeklerinizle üretimin ve helal kazancın sembolü olduğunuzu düşünüyoruz. Sizlerin bundan sonra da her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bereketli olsun inşallah” dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesi, “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” kapsamında vatandaşları bilgilendirdi02 Aralık 2022 Cuma 00:48
  • Başıboş sokak köpeklerinden dolayı Mamak’ta 2 öğrenci yaralandı02 Aralık 2022 Cuma 00:46
  • Beypazarı’nda Köy yaşam merkezleri açılıyor02 Aralık 2022 Cuma 00:44
  • Pursaklar Belediyesi çalışma yürüterek sokakları yeni görünümüne kavuşturuyor02 Aralık 2022 Cuma 00:09
  • Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi01 Aralık 2022 Perşembe 11:56
  • Beypazarı'nda "Sporla ve Sanatla Engelleri Aşıyorum" projesinin kapanış toplantısı yapıldı01 Aralık 2022 Perşembe 02:29
  • Ovacık Mahallesi’ne ait akıllı serada onlarca tür bitki Keçiören’in park ve bahçelerini süslemek üzere hazırlanıyor01 Aralık 2022 Perşembe 02:25
  • Pursaklar Belediyesi tarafından A’dan Z'ye yenilenen Fatih Parkı yeni bir görünüme kavuştu01 Aralık 2022 Perşembe 01:22
  • Büyükşehir Belediyesi'nden Koru Mahallesi'ne Kapalı Otopark ve Kent Meydanı01 Aralık 2022 Perşembe 00:59
  • Yenimahalle’nin engelsiz kulaçları şov yaptı01 Aralık 2022 Perşembe 00:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti