Mamak'ta yüzleri güldüren bir destek daha: Mazot desteği

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı ile Türkiye’de örnek belediyecilik sergileyen Mamak Belediyesi, bu kez çiftçiye mazot ve gübre desteği verdi.

Mamak Belediyesi kırsal destek programlarına hız kesmeden devam ediyor. Çiftçiye tohum, yem dağıtımı ile destekte bulunan Mamak Belediyesi, bu kez mazot ve gübre dağıtımı gerçekleştirdi.

Dağıtım programına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin yanı sıra AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve ilçe protokolü ile birlikte çok sayıda çiftçi katıldı.

247 ÇİFTÇİ BELİRLENDİ

Programa başvuruda bulunan 107 çiftçinin her birine 100 litre mazot, 140 çiftçiye ise 25 ton gübre desteği sağlandı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yapılan desteklerin devam edeceğini belirterek “Kıymetli çiftçi kardeşlerim alın terinizle, emeklerinizle üretimin ve helal kazancın sembolü olduğunuzu düşünüyoruz. Sizlerin bundan sonra da her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bereketli olsun inşallah” dedi.

