Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci abonman kartlarının Polatlı-Ankara arasında sefer yapan TCDD trenlerinde de kullanılabileceği müjdesini verdi.

Sosyal medya hesapları üzerinden öğrencileri bilgilendiren Yavaş, “UKOME toplantısında alınan kararla birlikte Ankara-Polatlı arasındaki TCDD tren seferlerinde de öğrenci abonmanlarınız geçerli olacak. Güle güle kullanın” dedi.

ÖĞRENCİ DOSTU

Uygulamalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştıran çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla öğrenci abonman kartlarının Polatlı-Ankara arasında sefer yapan TCDD tren seferlerinde de kullanılabileceği müjdesini verdi.

BAŞKENTLİ ÖĞRENCİLERE ULAŞIM KOLAYLIĞI

18 Nisan’dan itibaren öğrenci abonman kartlarının Başkentray’da kullanılmaya başlanmasının ardından şimdi de 14 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında öğrenci abonman kartlarının Polatlı-Ankara arasında hizmet veren banliyö tren seferlerinde de geçerli olmasına karar verildi. EGO Genel Müdürlüğü ve TCDD Genel Müdürlüğünün ortak çalışmaları tamamlamasının ardından öğrencilere ekonomik yönden de katkı sağlayacak uygulama en kısa sürede hayata geçirilecek.