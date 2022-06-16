  • BIST 2.485,36
  • Altın 1030.837
  • Dolar 17.293
  • Euro 18.2448
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci abonman kartlarının Polatlı-Ankara arasında sefer yapan TCDD trenlerinde de kullanılabileceği müjdesini verdi. 
Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde

Sosyal medya hesapları üzerinden öğrencileri bilgilendiren Yavaş, “UKOME toplantısında alınan kararla birlikte Ankara-Polatlı arasındaki TCDD tren seferlerinde de öğrenci abonmanlarınız geçerli olacak. Güle güle kullanın” dedi.

ÖĞRENCİ DOSTU
Uygulamalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştıran çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla öğrenci abonman kartlarının Polatlı-Ankara arasında sefer yapan TCDD tren seferlerinde de kullanılabileceği müjdesini verdi.

BAŞKENTLİ ÖĞRENCİLERE ULAŞIM KOLAYLIĞI
18 Nisan’dan itibaren öğrenci abonman kartlarının Başkentray’da kullanılmaya başlanmasının ardından şimdi de 14 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında öğrenci abonman kartlarının Polatlı-Ankara arasında hizmet veren banliyö tren seferlerinde de geçerli olmasına karar verildi. EGO Genel Müdürlüğü ve TCDD Genel Müdürlüğünün ortak çalışmaları tamamlamasının ardından öğrencilere ekonomik yönden de katkı sağlayacak uygulama en kısa sürede hayata geçirilecek.    

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan’da 110 hafız icazet aldı17 Haziran 2022 Cuma 00:25
  • Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den öğrencilere sınav öncesi moral ziyareti17 Haziran 2022 Cuma 00:24
  • Başkentliler temiz havanın keyfini çıkartmak için Yakacık’a akın etti17 Haziran 2022 Cuma 00:23
  • Bakan Kasapoğlu ve Başkan Köse gençlerin davetini kırmadı17 Haziran 2022 Cuma 00:22
  • Gönül Köşkü Huzurevi'nde okuma ve yazma eğitimleri tamamlandı17 Haziran 2022 Cuma 00:21
  • Sokakta ve doğada yaşayan can dostları aç ve susuz bırakılmıyor17 Haziran 2022 Cuma 00:20
  • Veteriner Hekimler kurban alacak vatandaşları uyardı16 Haziran 2022 Perşembe 04:23
  • Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Ankara'dan 10 okul finale kaldı16 Haziran 2022 Perşembe 03:21
  • Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veriyor16 Haziran 2022 Perşembe 00:28
  • Pursaklar sokaklarında yenileme çalışmalarına hız verildi16 Haziran 2022 Perşembe 00:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti