Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
2.750,49
Altın
1022.045
Dolar
17.9115
Euro
18.2353
Ankara
30 °C
İstanbul
29 °C
İzmir
33 °C
Konya
30 °C
26 yıllık vanalar değişti
Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Selçuk Yula
Tüketici hakem heyetlerine başvurularda perakende ticaret sektörü ilk sırada
Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
Silivri Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar dikildi
Sultangazi'de kazı çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu
Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz lojistik süper güç olmak
AKSUNGUR SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
ABD'de istihdam temmuzda beklentileri aştı, işsizlik düşüş gösterdi
Kültür ve Sanat Festivali başlıyor
Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 55 azaldı
Türk sahipli FULMAR S gemisinin, Ukrayna'ya doğru seyri başladı
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen sene çıkan orman yangınında evleri zarar gören aileler, devlet desteğiyle yapılan yeni konutlarına kavuşuyor.
07 Ağustos 2022 Pazar 14:15
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
Bursa'nın yarım asırlık sokak lezzeti: 'Bağdat hurma tatlısı'
Güçlenen zırhlıların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlıyor
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
Son Eklenen Videolar
Süryani gurbetçilerin yaz aylarında buluşma noktası: Midyat
Ukrayna'nın Harkiv kentinde buğday hasadı
Seyyar tezgahlardaki tescilli lezzet: Adana kebabı
Yarım asırdır boş kalan araziler aronya ile yeşerdi
Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi
Mavi Vatan'ın korkusuz muhafızları: SAT Komandoları
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı
Tespih meraklılarının yeni buluşma noktası oldu
Yavruları mavi sularla buluşmaya başladı
Diyarbakır'da kurutmalık domates mesaisi başladı
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
26 yıllık vanalar değişti
Akaryakıtta çifte indirim sonrası kritik açıklama! Petrol fiyatlarında düşüş sürecek mi?
Hayvana kötü muameleye HAYDİ
Tarımsal sulama borusu desteği
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.