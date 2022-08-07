  • BIST 2.750,49
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9115
  • Euro 18.2353
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 30 °C
» »

Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor

Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen sene çıkan orman yangınında evleri zarar gören aileler, devlet desteğiyle yapılan yeni konutlarına kavuşuyor.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
Bursa'nın yarım asırlık sokak lezzeti: 'Bağdat hurma tatlısı'
Bursa'nın yarım asırlık sokak lezzeti: 'Bağdat hurma tatlısı'
Güçlenen zırhlıların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlıyor
Güçlenen zırhlıların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlıyor
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
Son Eklenen Videolar
Süryani gurbetçilerin yaz aylarında buluşma noktası: Midyat
Süryani gurbetçilerin yaz aylarında buluşma noktası: Midyat
Ukrayna'nın Harkiv kentinde buğday hasadı
Ukrayna'nın Harkiv kentinde buğday hasadı
Seyyar tezgahlardaki tescilli lezzet: Adana kebabı
Seyyar tezgahlardaki tescilli lezzet: Adana kebabı
Yarım asırdır boş kalan araziler aronya ile yeşerdi
Yarım asırdır boş kalan araziler aronya ile yeşerdi
Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi
Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi
Mavi Vatan'ın korkusuz muhafızları: SAT Komandoları
Mavi Vatan'ın korkusuz muhafızları: SAT Komandoları
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti