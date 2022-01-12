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Marmaris'te su basan ev, iş yeri ve caddelerde temizlik yapılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde su basan ev, iş yeri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları gece gündüz devam ediyor.
Marmaris'te su basan ev, iş yeri ve caddelerde temizlik yapılıyor

İlçede birkaç günden bu yana etkili olan sağanağın ardından Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İçmeler, Armutalan ve Hisarönü mahallelerinde su basan evlerde tahliye çalışması yaptı.

Zaman zaman itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda özellikle bodrum katlardaki yağmur suyu pompalarla temizlenmeye çalışıldı.

Evleri zarar gören vatandaşlar da ekiplerin çalışmaları sırasında sağlam kalan eşyalarını topladı.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ilçede çok sayıda ev ve iş yeri ile tarım arazisinin su altında kaldığı bildirildi.

Ekipler, 5 gündür sağanağın sürdüğü ilçede kapanan yolları açıyor, dere yataklarını genişletiyor, devrilen ağaçları ve elektrik direklerini kaldırıyor.

Su baskını olan yollarda oluşan hasarlara müdahale edilirken, yağmur suyu ızgaraları ve çamurlu yollar temizleniyor, yol kenarlarına da set yapılıyor.

Hisarönü Mahallesi’nde su basan, gönüllülere ait bir özel hayvan bakımevine de belediye ekipleri yardım etti. Su tahliyesi yapılan bakımevinin bahçesine dolgu malzemesi yerleştirildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin 5 gündür uykusuz kalıp halka hizmet için büyük gayret gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Marmaris her zaman en çok yağış alan bölgelerden biri. Ancak ormanların yanmasının ardından sel felaketine maruz kaldık. Ama ekiplerimiz tıpkı yangında olduğu gibi teyakkuzda. Sorun yaşanan her noktaya anında müdahale ediyor. Vatandaşlarımızın her yardım çağrısına koşuyor, ihtiyaç duydukları her an yanlarında oluyor. Hepsine çok teşekkür ediyor, alınlarından öpüyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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