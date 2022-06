Marmaris'teki yangında yeni gelişme: Soruşturma başlatıldı! Bakanlardan ortak açıklama

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amazon Koyu'ndaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ederken Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'den güzel haber geldi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'e giderek orman yangınına yönelik çalışmaları takip etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Marmaris'teki yangınla ilgili son yaptığı açıklamada "Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz ama esinti ile bir yerden başka yere sıçraması da mümkün olabilir. Bu sabah Datça'da bir yangın çıktı, söndürüldü, Fethiye'deki yangın da belirli ölçülerde kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili son gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

13:40 Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı

11.45: Bakan Kirisci katıldığı canlı yayında "Teknolojinin verdiği bir imkan. İHA'lar ve bizim iki tip kulelerimiz var. Gerek kulelerimizden gerek İHA'larımız üzerinden aldığımız sinyal üzerine tüm teşkilatımız harekete geçti. Bu İHA görüntüleriyle saniye saniye, kare kare takip etme imkanı bulduk. Bu teknoloji artık Türkiye'de var. Bu teknolojiyi özellikle İHA'ları yangınla ilgili yangın daha çıkmadan kullanan ilk ülke olduğumuzu da gururla, iftiharla ifade etmek isterim. Ve bunu da bu aziz milletin ziyadesiyle hak ettiğini ve bu hak ettiği teknolojiyi de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Orman Genel Müdürlüğümüzün kullandığını bir kez daha vurgulamak isterim." dedi.

OGM: KONTROL ALTINA ALINMASINDA SONA YAKLAŞILDI

11:40: Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldığını bildirdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN YALAN HABER UYARISI

11.25: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Marmaris. Devletimiz tüm varlığıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Yangına dakikalar içinde müdahale edilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın sadece resmî açıklamaları takip etmesi önemlidir. Yalan haber yayan ve provokasyon amaçlı açıklamaların hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerekir" mesajını paylaştı.

Çelik, "Yangına karadan ve havadan tüm imkanlarla müdahale eden ekiplerimizin fedakarca çalışmalarına teşekkür ediyoruz. Tecrübeli ekiplerimizin insanüstü gayretle çalışmaları her türlü takdiri hak etmektedir" dedi.

BAKAN KİRİŞÇİ: YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

11.10: Tarım Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı son açıklamada "Yerde de çok güzel bir çalışma var, uyumlu da bir çalışma var. AFAD'ımızın koordinasyonunda ahenk, uyum başarılı bir şekilde yürütüldü diye... Bugünkü beklentimiz bir miktar rüzgar da var, rüzgarın olumsuz etkisi olacak ama en azından rutubet ve hava sıcaklığı konusunda geçtiğimiz yıla göre daha olumlu konumdayız. Temennimiz bu işin bugün neticelenmesi. Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz ama esinti ile bir yerden başka yere sıçraması da mümkün olabilir. Bu sabah Datça'da bir yangın çıktı, söndürüldü, Fethiye'deki yangın da belirli ölçülerde kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

11.10: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Marmaris'teki yangınla ilgili "Şu ana kadar 571 araç müdahale ediyor. Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanlığı devreye girdi, çok açık söylüyorum. Allah'tan korkmaz, milletten utanmaz bir tayfa var. İnsanlar burada geceden beri uyumuyor. Onlarca helikopter, uçaklar, yerden arazözler büyük bir mücadele ortaya koymaya çalışıyorlar. Bundan ne keyif alıyorlar bilmiyorum. Histeri nöbetine tutulmuş durumdalar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangının sabotaj kaynaklı çıkıp çıkmadığının da araştırıldığını söyledi.

'RESMİ KORUMA ALANI İLAN EDİLEN BÖLGENİN YÜZDE 20'Sİ YANDI'

10.10: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Yasin İlemin, alevlerin etki ettiği alanın yapısal özelliklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlemin, "Geçtiğimiz yaz ağustos ayında bu alanın hemen güneyinde büyük bir yangın yaşamıştık. Yaklaşık 70 bin hektarlık bir alan yanmıştı. Bu sene de bu bölgede bir yangın başladı. Burası Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak 2020 yılında ilan edildi" dedi.

Bölgenin, 4 farklı yaban hayvanının bulunduğu yer olduğunu söyleyen İlemin, "Bu 4 yaban hayvanın burada olmasından dolayı bu bölge resmi olarak korunan alan ilan edildi. Biz bu bölgede halihazırda 2 araştırma projesi yürütüyoruz. Araştırma projemiz geçen yıl yanmış sahalardan bu bölgeye intikal etmiş yaban hayvanlarının alanı nasıl kullandığıyla ilgiliydi. Yaban hayatını takip etmek için bölgede fotokapanlarımız vardı. Gece bize görüntüler gelmeye başlayınca biz hemen alana geldik. Bu sahanın yaklaşık yüzde 20'si yanmış durumda. Alan batıdan yanarak geliyor, doğuya doğru geliyor. Umut ediyoruz ki yüzde 30'u geçmeden bu durumu kapatırız. Yangın ilk başladığı anda duyu organları yüksek ve gelişmiş olan canlılardan kuşlar ve memeli hayvanlar ilk önce dumanı duyuyor. Dumanı hissediyorlar ve dumanın aksi yönünde bu canlılar yer değiştirmeye başlıyor. Gün ağarır ağarmaz kuşlar yangının tersi istikamete uçarak kaçıyor. Bölgede 50-60 civarında boz ayı popülasyonu var onlar da yangının aksi istikametine gidiyor. Bunun dışında alanda karakulak var. En yoğun yaşadıkları alan bu sahaydı" dedi.

20 HELİKOPTER VE 14 UÇAKLA MÜDAHALE

05.48: Orman Genel Müdürlüğü, havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda akşam saatlerinde çıkan orman yangınına yaklaşık 1600 kişi müdahale ediyor.

Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı.

04.58: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

01.22: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 592'si Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesinin görevlendirildiğini bildirdi.

Yangına yönelik söndürme çalışmalarına Mehmetçiğin de destek verdiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bölgede görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı tarafından tespit edilen yangına müdahale için Muğla Valiliğinin talebi üzerine Aksaz Üs Komutanlığından su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile personel görevlendirildi.

1600 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda akşam saatlerinde çıkan orman yangınına yaklaşık 1600 kişi müdahale ediyor.

Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor.

BAKAN SOYLU: SABOTAJ MI YOKSA DOĞAL NEDEN Mİ DEĞERLENDİRİLİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın çıkış nedeniyle ilgili sabotaj şüphelerine yönelik, "Sayın Bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı, yoksa doğal neden mi bunlar tespit edilecek" diye konuştu.

YANGINA İLK MÜDAHALE 8 DAKİKA İÇİNDE YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yangınla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Marmaris’deki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02’de başladı. 20.10’da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN MANİPÜLASYON UYARISI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, kamu düzenini hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesinin önem arz ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde çıkan orman yangınına devletin tüm imkanlarıyla müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkanlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın yer aldığı kriz masası oluşturularak, vatandaşların ve kamuoyunun doğru bilgilendirmesi için anlık bilgi akışı sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Devletimiz yanan her bir ağaç yerine yüzlerce fidan dikmekte ve ormanlarımızdaki her bir canlıyı korumak için gereken her türlü tedbiri almaktadır." görüşü aktarıldı.

TOMALARLA MÜDAHALE

Yangına müdahale için Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) bölgeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre; Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası Emniyet Teşkilatına ait TOMA'lar da devreye girdi.

Yangın bölgesine sevk edilen Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 TOMA, söndürme çalışmalarına katılırken, çevre illerdeki 12 TOMA da takviye için yola çıktı.

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın için bölgeye yakın illerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda gönüllü de kendi imkanlarınca ekiplere destek olmaya çalışıyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında yangın bölgesine görevlilerin dışında kimse alınmıyor.

Alevlerin orman içindeki yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Bördübet mevkisinde bulunan 30 evde tahliye işlemleri başlatıldı.

Evleri gezen jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların dumandan ve yangından etkilenmemeleri için evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Vatandaşlar evlerini ve ahırlarda bulunan hayvanlarını boşaltmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri ise evlerinin yanacağı endişesiyle gözyaşı döktü.