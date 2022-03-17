  • BIST 2.133,59
  • Altın 918.819
  • Dolar 14.7057
  • Euro 16.3396
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

Matematiği sevdiren müze

Sezar şifrelemesi, Napier’in kemikleri, Örüntüsel ritmik sayma… ve dahası Sincan Belediyesi Matematik Müzesi’nde. Özellikle okul gezilerinin uğrak noktası olan müzede öğrenciler matematik teorilerini yakından tanıma fırsatı buluyor.
Matematiği sevdiren müze

Öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği Sincan Belediyesi Matematik Müzesi matematiği hem tanıtıyor hem sevdiriyor. 
Matematiğin bilinmeyen dünyasının keşfedildiği müzede sayı tabloları, formül mantık şemaları, altın oran kuralı örnekleri, açı ve perspektifi kavrama temalı objeleri; aynı zamanda Türk-İslam Dünyasının astronomi, matematik alanlarında önde gelen âlimleri ve eserlerinin sentezi ile hazırlanmış yapılar sayesinde matematik somutlaştırılarak anlatılıyor 

Çocuklar Matematiği Daha Kolay Öğreniyor

Müzede ayrıca Sezar şifrelemesi, Napier’in kemikleri, örüntüsel ritmik sayma çocuklar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 
İlk kez Romalı lider Gaius Julius Caesar tarafından kullanılmış olan Sezar şifrelemesi tarihin ilk kriptolojik fikirleri yer değiştirme ve harf değiştirme şifrelemesi olarak biliniyor. Bu yöntemlerden ilki bir yazıdaki harflerin yerlerini değiştirerek ikincisi ise harfleri başka harflerle değiştirerek elde ediliyor. 

Napier’in kemikleri ile de çocuklar çarpma, bölme ve karekök alma gibi işlemleri oldukça kolay öğreniyor.  İskoç bilim adamı ve matematikçi Napier matematik işlemlerini basitleştirmeye çalışmış ve bu amaçla logaritmayı ve Napier Kemikleri adı verilen bir hesaplama sistemini geliştirmiş. Sincan Matematik müzesinde bulunan Napier’in kemikleri ile çocuklar oldukça eğleniyor.

Müzede ayrıca Mimar Sinan'ın yapılarındaki sırları, robotik bilimin öncüsü ve matematiğin babası olarak bilinen ünlü İslam Alimi El Cezeri'nin icatları; gökbilim, matematik, doğa bilimleri ve astroloji alanına yaptığı çalışmalarla tüm dünyaya ışık olan El Biruni, matematik dehası Ali Kuşçu’nun hayatı ve çalışmalarına kadar pek çok konuda da bilgi veriliyor. 

Ziyaretler randevu ile gerçekleşiyor. Matematik müzesini ziyaret etmek isteyenler www.sincan.bel.tr üzerinden ya da 444 4 762 nolu telefondan bilgi alabilir, randevu oluşturabilir.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ Belediyesi, çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıttı17 Mart 2022 Perşembe 03:21
  • Ankara Hamamönü Kabakcı Konağı'nda bu ay ki konuk Prof. Dr. Celil Göçer oldu17 Mart 2022 Perşembe 00:27
  • "Dünya Pİ Günü" kapsamında Bilim Pursaklar Matematik Atölyesi'nde etkinlikler düzenlendi17 Mart 2022 Perşembe 00:25
  • Keçiören'de ekipler, kar hazırlıklarını tamamladı17 Mart 2022 Perşembe 00:24
  • Ankara'da pek çok teknoloji eğitimin yer aldığı projeye start verildi17 Mart 2022 Perşembe 00:23
  • Başkan Oğuz, esnafı ziyaret etti17 Mart 2022 Perşembe 00:22
  • Ankara'da 5 milyon 920 bin kaçak makaron ele geçirildi16 Mart 2022 Çarşamba 13:07
  • Veterinere cinsel saldırı davasında sanığın DNA'sı mağdurun iç çamaşırında tespit edildi16 Mart 2022 Çarşamba 12:26
  • Mamak Belediyesi, YKS sınavına girecek öğrencilere 4 bin 567 adet yardımcı kaynak kitabı dağıttı16 Mart 2022 Çarşamba 04:22
  • Büyükşehir Belediyesi, “Bilim Haftası”nı çocuklarla birlikte kutladı16 Mart 2022 Çarşamba 03:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti