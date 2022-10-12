  • BIST 3.517,75
  • Altın 996.845
  • Dolar 18.549
  • Euro 17.9558
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 12 °C
»

Mazlum Dünyanın Başkenti

5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası, Polatlı'da 13 Eylül Kültür Merkezi'nde kutlandı.
Mazlum Dünyanın Başkenti

Ankara Kulübü Derneği'nin TİKA'nın destekleriyle düzenlediği Uluslararası Başkent Ankara Haftası şenlikleri kapsamında Polatlı Belediyesi ev sahipliğinde 13 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte; Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, İran, Azerbaycan ve Bulgaristan'dan gelen kardeş halk dansları toplulukları ile Ankara Kulübü Derneği Seymenleri ve Bacıerenlerinin  gösterileri izleyenleri büyüledi. 

ATATÜRK’ÜN ANKARALI OLUŞU 

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, “5 Ekim Büyük Önder Atatürk'ün Ankaralı oluşunun tarihi. 13 Ekim ise Ankara'nın Başkent oluşu. Bu haftada 'Mazlum dünyanın Başkenti Ankara' temasını kullanıyoruz. 27 Aralık 1919'dan beri mazlum dünyanın yani sömürge ve yarı sömürge coğrafyaların insanlarının kalbinin attığı şehirdir Ankara” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuk Görüşme Merkezi Açıldı13 Ekim 2022 Perşembe 01:47
  • Beypazarı festivalde tanıtıldı13 Ekim 2022 Perşembe 00:55
  • 2023 bütçesi belli oldu13 Ekim 2022 Perşembe 00:43
  • Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı kutlanıyor12 Ekim 2022 Çarşamba 14:51
  • Gençler Oyununu Kendi Seçiyor12 Ekim 2022 Çarşamba 03:03
  • Mogan’da yarış hız kesmedi12 Ekim 2022 Çarşamba 02:58
  • Kütüphanelerde üye sayısı artıyor12 Ekim 2022 Çarşamba 02:56
  • Palamut Festivali Başlıyor12 Ekim 2022 Çarşamba 02:00
  • Gençler Pursaklar'la Tanıştı12 Ekim 2022 Çarşamba 01:54
  • Uzay Bilimleri Sempozyumu Yapılacak12 Ekim 2022 Çarşamba 01:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti