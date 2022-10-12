5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası, Polatlı'da 13 Eylül Kültür Merkezi'nde kutlandı.

Ankara Kulübü Derneği'nin TİKA'nın destekleriyle düzenlediği Uluslararası Başkent Ankara Haftası şenlikleri kapsamında Polatlı Belediyesi ev sahipliğinde 13 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte; Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, İran, Azerbaycan ve Bulgaristan'dan gelen kardeş halk dansları toplulukları ile Ankara Kulübü Derneği Seymenleri ve Bacıerenlerinin gösterileri izleyenleri büyüledi.

ATATÜRK’ÜN ANKARALI OLUŞU

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, “5 Ekim Büyük Önder Atatürk'ün Ankaralı oluşunun tarihi. 13 Ekim ise Ankara'nın Başkent oluşu. Bu haftada 'Mazlum dünyanın Başkenti Ankara' temasını kullanıyoruz. 27 Aralık 1919'dan beri mazlum dünyanın yani sömürge ve yarı sömürge coğrafyaların insanlarının kalbinin attığı şehirdir Ankara” dedi.