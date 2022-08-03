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MEB duyurdu: Özel öğretim ve okul öncesi eğitimde yeni karar!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan yeni kararla, okullarda yeni dönem başlıyor. Bakanlık, özel öğretim kurumlarında sınıf mevcudu sayılarında değişikliğine gidiyor.
MEB duyurdu: Özel öğretim ve okul öncesi eğitimde yeni karar!

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarında sınıf mevcudu sayılarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamayacak.

Resmi Gazete'nin 3 Ağustos 2022 tarihli sayısında, 'Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik' yayımlandı.

YENİ DÜZENLEME

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamaz."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

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