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MEB Hatıra Ormanı oluşturacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Keçiören'de şehit öğretmenler için anıtın da bulunacağı "Öğretmen Hatıra Ormanı" oluşturulacağını açıkladı.
MEB Hatıra Ormanı oluşturacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Keçiören'de 344 bin 307 metrekarelik arazinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca "Öğretmen Hatıra Ormanı" olarak düzenlenmek üzere tahsis edildiğini bildirdi. Araziye ağaç dikimi ve şehit öğretmenler için anıt yapılmasının planlandığını belirten Özer, “Öğretmenlerimiz büyük fedakarlıklarla Türkiye'nin dört bir noktasında, en zor koşullarda bile olsa öğretmenlik yaparak öğrencilerimize destek olmaya devam ediyor. COVID-19 salgını sürecinde de vefa gruplarında, çalışma gruplarının hepsinde öğretmenlerimiz çok aktif şekilde yer aldı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki öğretmenlerimiz için bir hatıra ormanı oluşturalım. Aynı zamanda şehit öğretmenlerimiz için de o ormanın içerisine bir anıt tesis edelim” dedi. 

AÇILIŞA YETİŞECEK 

Özer, hatıra ormanı için hızlı şekilde çalışma başlattıklarını ve Tarım ve Orman Bakanlığıyla 80 bin fidanın buraya dikilmesiyle ilgili protokolü tamamladıklarını aktararak, "İnşallah hem hatıra ormanını hem de tüm şehit öğretmenlerimizin isminin bulunduğu anıtı 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılışına yetiştireceğiz. Bu vesileyle görevleri başında şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" diye konuştu. 
 

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