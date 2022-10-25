MEB ile Mamak Belediyesi arasında nakdi destek için işbirliği protokolü imzalandı

Mamak Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki eğitim merkezi öğrencilerine mali destek sağlayacak iş birliği protokolünü imzaladı.

Ankara’da ve Türkiye’de mesleki eğitim öğrencilerine ilk nakdi destek veren belediye olacak. Mesleki Eğitim Merkezleri Öğrencileri Destekleme Protokolü’nün Musiki Muallim Mektebi'ndeki imza töreninde konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak Belediyesi olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Belediye Meclisimizde oy birliğiyle aldığımız kararla, mesleki ve teknik programa kayıtlı 19 yaşından gün almamış tüm öğrencilerimize 500 lira destek sağlayacağız" dedi.

MALİ DESTEK VERECEK

Mamak Belediyesi de Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilere mali destek verecek. İmza törenine, Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile çok sayıda davetli katıldı.

ÖĞRENCİLERLE BİR SÜRE SOHBET ETTİ

Programın ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse protokolle birlikte Mamak Belediyesi Çocuk ve Gençlik Meclisi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

