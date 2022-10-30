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Mehmetçiğin ikmal ve iaşesinin temini için yol açma çalışmaları sürüyor
Mehmetçiğin ikmal ve iaşesinin temini için yol açma çalışmaları sürüyor
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde görev yapan Mehmetçiğin ikmal ve iaşesinin temini için yol açma çalışmaları sürüyor.
30 Ekim 2022 Pazar 19:45
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.