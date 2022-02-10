Başkent’te kendi personeli tarafından kurulan ilk mehter takımı olan Mamak Belediyesi Mehter Takımı, Mamak turnesine çıkıyor.

Her hafta belirlenen noktalarda Mamak Belediyesi Mehter Takımı, hem mehter kültürü yaşatacak hem de gelecek kuşaklara aktaracak. Başkent’te yeniliklere imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu işe sevdalı ve gönüllü olan belediye personelimizden oluşan bir mehter takımı ekibini oluşturduk. Hepsi de birbirinden yetenekli. Şimdi bu başarılı ekip Mamaklılarla buluşmak için ilçe genelinde turneye çıkıyor” dedi.

İlkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz

Mamak’ta ilk olan hizmetleri gerçeğe dönüştürmeye devam edeceklerini de kaydeden Başkan Köse, “Yoğun bir şekilde çalışıyoruz; sosyal, kültürel ve fiziki belediyecilik anlamında önemli hizmetlere imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin layık gördüğü belediye başkanlığı makamının sorumluluğu ile Mamakımıza gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

1 çorbacı başı, 1 mether başı,1 köszen, 3 zurnazen, 3 davulzen, 2 nakkarezen,3 zilzen, 3 hanende, 3 yeni çeri, 1 zırhçı olmak üzere toplamda 21 belediye personelinden oluşan Mamak Belediyesi Mehter Takımı’nın turne yerleri ise şöyle;

Her ayın Perşembe günleri bir adreste olmak üzere Saat: 18.00’da

Başak Mahalle Kavşağı, Abidinpaşa eski Makro Market önü, Küçük Kayaş Muhtarlığı yakını, Akdere Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda, ayın her Cumartesi günlerinde ise saat 16.00’da Natavega Alışveriş Merkezi’nde mehter kültürünü yaşatacaklar.