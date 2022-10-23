Merdiven altı imalathaneye baskın

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı köfte imalatı yaparak halk sağlığını tehdit eden fırsatçılara suçüstü yaptı.

Ekipler, Demetevler’de bulunan imalathanede gördükleri manzara karşısında şoke olurken, küflü ürünlerden kirli tezgâhlara kadar hijyeni hiçe sayarak, ne olduğu belli olmayan etlerle ürettiği köfteleri piyasaya satan işletmeciye cezai işlem uygulayıp mikrop imalathanesini mühürledi.

200 KİLO KÖFTELİK KIYMA

Seyyar tezgâhlar başta olmak üzere bazı restoran ve işletmeler için köfte imalatı yapılan merdiven altı dükkanda büyükbaş ve tavuk sakatat karıştırılarak imal edilen yaklaşık 200 kilo köftelik kıyma ve paketlenmiş halde yaklaşık 100 paket köfte bulundu. Ayrıca yapılan incelemelerde imalathanenin ruhsatının da olmadığı belirlendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, baskının ardından imalathanedeki insan sağlığını tehlikeye atacak tüm malzemeler ve imal edilen ürünlere sayarak el koydu. Sağlıksız ürünler çöp transfer merkezinde imha edilerek piyasaya sürülmesi engellendi.

İŞLETMEYE GEÇİT YOK

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri “Ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda tespit edilen merdiven altı imalathane son derece sağlıksız bir şekilde üretim yapıyor. Vatandaşın sağlığı için özellikle gıda üretimi konusuna büyük özen gösteriyoruz. Gerekli kurallara uymayan ve halk sağlığı ile oynayan işletmelere affımız yok” dedi.