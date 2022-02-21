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“Merhaba Bebek” projesi, 7 bin 120 aileyi sevindirdi

Yenimahalle Belediyesi’nin dünyaya gözlerini açan bebeği güzelliklerle karşılamak için Eylül 2015’te başlattığı “Merhaba Bebek” projesi, bugüne kadar 7 bin 120 aileyi sevindirdi.
“Merhaba Bebek” projesi, 7 bin 120 aileyi sevindirdi

Maddi durumu iyi olsun olmasın Yenimahalle sınırları içinde yaşayan bütün vatandaşların yararlandığı proje ile ufak da olsa aile bütçesine bir destek sağlayan Yenimahalle Belediyesi, 2015 yılından bu yana dağıttığı hediyelerle 7 binin üzerinde bebeği sevgiyle kucakladı. Anne çantası ve hastane çıkış setinden oluşan hediyeler, ailelerin yüzünü güldürdü.

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Belediyeden bir hatıra 
Doğum ve doğumdan sonraki sürecin maddi yönden aileleri zorladığını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Her aile bebeklerine güzel bir yuva hazırlamak ve onları iyi şartlarda yetiştirmek ister. Bu düşünceden yola çıkarak, bu aşamada çorbada bir tuzumuz olsun istedik ve bu projeyi hayata geçirdik. Yenimahalle’de yaşayan ve dünyaya gözlerini açan bebeklerimize hastane çıkış seti, annelerine de anne çantası armağan ediyoruz.  Ailelerin bebek heyecanına ortak olurken bizden de bir hatıra kalsın istiyoruz” diye konuştu.

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Yenimahalleli vatandaşların beğenisini kazanan proje, bu yıl da hediye dağıtmaya devam ederken aileler, hediyelerini Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nden temin edebildikleri gibi dilerlerse belediye ekipleri tarafından evlerine de teslim ediliyor. 0-3 ay arasındaki bütün bebeklere verilen hediyelerin teslimi sırasında vatandaşlardan sadece bebeğin kimlik fotokopisi isteniyor. 

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