Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde tutması sonrası piyasaların yönünde ve TL varlıklardaki fiyatlamalarda herhangi bir değişim yaşanmadı.

Merkez Bankası'nın oluşan güçlü beklentiler paralelinde gelen kararı sonrasında piyasalardan herhangi bir tepki gelmedi. Dolar/TL, 17,35; euro/TL ise euro/dolar paritesindeki düşüşe paralel olan 18,25 seviyesindeki hafif aşağı yönlü hareketlerini sürdürdü.

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi'nde de 2.585 puan civarındaki alıcılı seyir korundu.

Üst üste 6. toplantıda da politika faizi değişmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı açıkladı. TCMB, son 5 toplantısında olduğu gibi faize dokunmadı ve yüzde 14 seviyesinde bıraktı. Karar öncesinde anketlere katılan ekonomistlerin neredeyse tamamına yakını faizin değiştirilmeyeceğini öngörüyordu.