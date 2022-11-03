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Mersin Erdemli Belediyesi hangi partide, seçim sonuçları ne? Mehmet Topçu kimdir?

Medyaya düşen "Başkan Yardımcısına müstehcen görüntülerle şantaj" haberleri üzerine Mersin Erdemli Belediyesi hangi partide, seçim sonuçları ne? Mehmet Topçu kimdir sorularının cevapları aranmaya başladı.
Mersin Erdemli Belediyesi hangi partide, seçim sonuçları ne? Mehmet Topçu kimdir?

Mersin’in Erdemli ilçesi çıplak görüntü şantajı skandalı ile çalkalanıyor. Erdemli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Topçu’nun müstehcen görüntüleri ile şantaja uğradığı belirtiliyor. 

Mehmet Topçu’nun internetten görüştüğü Aydan Saliev adlı Bulgar bir kadın tarafından müstehcen görüntüleri ile kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla savcılığa başvurduğu ifade ediliyor.

Topçu'nun çıplak görüntülerini kaydeden Aydan Saliev’in kendisine ulaşarak, görüntüleri Topçu'nun arkadaşlarına yayacağı yönünde tehdit ettiği, Topçu'dan, ilk seferde 10 ve iki kez ise 5'er bin olmak üzere toplamda 20 bin lirayı hesabına aktarmasını sağladığı aktarılıyor.

Şantajların sonu gelmeyince de Topçu’nun Savcılığa başvurarak, kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydediliyor.

“MONTAJ… “ SAVUNMASI

Mehmet Topçu’nun Savcılığa yaptığı suç duyurusunda görüntülerin montaj olduğunu, kendisine itibar suikasti yapıldığını savunduğu belirtiliyor. 

erdemli-belediyesi-hangi-partide.jpg

Medyaya düşen "Başkan Yardımcısına müstehcen görüntülerle şantaj" haberleri üzerine Mersin Erdemli Belediyesi hangi partide, seçim sonuçları ne? Mehmet Topçu kimdir sorularının cevapları aranmaya başladı.

Erdemli, Mersin’in bir ilçesi. Nüfusu 2021 yılı verilerine göre 147.512. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Erdemli Belediyesi’ni yüzde 42 oy oranı ile MHP adayı Mükerrem Tollu kazandı. Erdemli’de AK Parti aday göstermeyerek MHP’li adayı destekledi. 2018 milletvekilliği seçimlerinde Erdemli'de Cumhur İttifakı yüzde 59.4 oy alırken, Millet İttifakı yüzde 36.2'de kaldı. 

Mehmet Topçu kimdir?

Mehmet Topçu’nun, Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı olduğu ifade edilirken, 3 Kasım 2022 tarihi itibarıyla belediye resmi internet sitesinin “Başkan Yardımcıları” bölümünde bu isim yer almamaktadır. Kimi haber sitelerinde Mehmet Topçu’nun AK Parti kontenjanından Başkan Yardımcısı yapıldığı ileri sürülmektedir. Nitekim Mehmet Topçu’nun daha önce AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığı yaptığı bilinmektedir. Topçu’nun evli ve 4 çocuk babası olduğu ifade edilmektedir. 

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