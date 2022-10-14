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Mersin ve Hatay arasında 'humus' rekabeti yaşanıyor
Mersin ve Hatay arasında 'humus' rekabeti yaşanıyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde "ana yemek", Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise "soğuk meze" olarak tüketilen humus, iki kentin ustaları arasında lezzet rekabeti yaşatıyor.
14 Ekim 2022 Cuma 10:27
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.