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Mersin ve Hatay arasında 'humus' rekabeti yaşanıyor

Mersin ve Hatay arasında 'humus' rekabeti yaşanıyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde "ana yemek", Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise "soğuk meze" olarak tüketilen humus, iki kentin ustaları arasında lezzet rekabeti yaşatıyor.
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