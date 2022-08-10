Mesire Alanı’nda hummalı çalışma 

Keçiören Belediyesi tarafından İlçedeki Kösrelik köyünde bulunan gölet etrafına inşa edilen mesire alanının yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Piknikçilerin doğayla baş başa vakit geçireceği alanda yürütülen çalışmalar kapsamında piknik çardaklarının büyük kısmı göl kenarındaki alanlara kuruldu. Burada spor yapmak isteyenler için oluşturulan voleybol sahasının zemin betonu serildi. Fitness ve çocuk oyun alanları ile bisiklet yolunun yapımı devam ediyor. Yürüyüş yollu imalatının büyük ölçüde tamamlandığı mesire alanında bordür ve zemin çalışmaları; otopark, lavabo, mescit, kafeterya, aydınlatma ve genel çevre düzenleme çalışmaları ise eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

SU SPORLARI DA YAPILABİLECEK

Mesire alanının kısa sürede tamamlanması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mesire alanımız doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez mekânı olacak. 170 bin metrekare alana inşa ettiğimiz mesire alanımız, yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi ile büyük bir ilgi görecek. Vatandaşımız huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek. Aynı zamanda burada su sporları da yapılabilecek.” dedi.