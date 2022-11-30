Mesleki ve Teknik Eğitim düzenlenen panelle masaya yatırıldı

Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim'in tüm yönleriyle masaya yatırıldığı panelde; mesleki eğitime yatırım yapan farklı ülkelerin örnek başarı öyküleri de konuşuldu.

Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) ile Gazi Üniversitesi (GÜ) Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü işbirliğinde düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu Mesleki ve Teknik Eğitim Paneli’nde, Mesleki ve Teknik Eğitim-Görüşler kitabına katkı sağlayan yazarlar tarafından kendi konularına ilişkin konuşmalar yapıldı.

YAZAR, AKADEMİSYEN, TEKNİK ÖĞRETMEN

GÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu’nda TEKEV ve GÜ Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Eğitim-Görüşler kitabına katkı sağlayan yazarların kendi konularına ilişkin birer konuşma yaptığı ve MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzeri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TETESFED Genel Başkanı Yusuf Aslantürk, Ankara Camcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Keser'in de hazır bulunduğu Mesleki ve Teknik Eğitim Paneli'ne akademisyenler, teknik öğretmenler, MEAL Müdürleri ve GÜ Teknoloji Fakültesi öğrencileri katıldı.

SORULARA YANIT ARANDI

Kitap yazarlarının konuşmaların devamında panel, katılımcılar tarafından yapılan görüş bildirme, değerlendirmeler ve mesleki eğitime yatırım yapan farklı ülkelerden örnek başarı öykülerinin anlatılmasının ardından, soru cevaplarla ile son buldu.

