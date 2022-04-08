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Meslekleri Tanıyor Muyuz seminerleri okullarda verilmeye devam ediyor

Mamak Belediyesi, SOHMER ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı “Meslekleri Tanıyor Muyuz” projesi kapsamında, ilçe genelinde bulunan okullarda seminerler vermeye devam ediyor.
Meslekleri Tanıyor Muyuz seminerleri okullarda verilmeye devam ediyor

Alanında uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde, genç nesiller meslekler hakkında merak ettiklerini soruyor ve uzmanların tecrübelerinden faydalanma imkanı yakalıyor.

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En güzel yatırım geleceğe yapılan yatırım
Geleceğe yapılana yatırımın en güzel yatırım olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımızın mesleklerini tanımaları ve iş seçimi konusunda tüm sorularının cevap bulduğu bu proje onların kariyer planlamaları büyük önem arz ediyor. Bu vesile ile mesleklere karşı hem farkındalık hem de insan hayatına neler kattığını alanında uzman kişiler tarafından öğreniyorlar” dedi.

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