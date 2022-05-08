Altındağ’da, Doğantepe Mahallesi'ne inşa edilen Mete Gazoz Okçuluk Merkezi hizmete başladı. Altındağlı gençler tesise ve okçuluk sporuna büyük ilgi gösterdi.

Mete Gazoz Okçuluk Merkezi Altındağ'a güneş gibi doğdu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz'un isminin verildiği dev tesis, yeni Mete Gazoz'lar yetiştirmeye başladı. Altındağlı çocuklar ve gençler, geleceğin olimpiyat şampiyonları olmak için durmaksızın çalışıyor. Hepsinin ortak bir hedefi var. Her biri olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’u örnek alıyor ve geleceğin olimpiyat şampiyonu olmak için ter döküyor. Altındağ Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Mete Gazoz Okçuluk Merkezi, yeni şampiyonlar yetiştiriyor.

EREN HEDEFLERİ 12’DEN VURUYOR

15 yaşındaki Eren Demir bu sporculardan sadece biri… Bedensel engelli Eren, yaklaşık 2 yıldır ilgilendiği okçuluk sporunda gösterdiği başarı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Eren'in hayali, 2020 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz gibi olimpiyat şampiyonu olmak... Öğretmeninin yönlendirmesiyle, ilk olarak Karapürçek Kapalı Spor Salonu'nda, Altındağ Belediyesi'nin okçuluk kurslarına katılan Eren Demir, o gün eline aldığı oku bir daha bırakamamış. Azmiyle ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Eren, antrenörlerinin de ilgisini çekince, okçuluk sporunda büyük ilerleme kaydetmiş. Kısa sürede kendisini çok geliştiren Eren'in hedefi, kendisine örnek aldığı Mete Gazoz gibi olimpiyat şampiyonu olmak... Bedensel engelli olmasının okçuluk sporunda başarılı olmasına hiçbir engel teşkil etmediğini söyleyen Eren, “Hedefleri 12'den vuruyorum, engelleri ortadan kaldırıyorum” diyor.

Çalışmalarına artık Mete Gazoz Okçuluk Merkezi’nde devam eden Eren “Evde sıkılmaktansa ya da telefonla boş boş zaman geçirmektense buraya geliyorum, hayatım değişiyor. Altındağlı çocuklara, bizlere bu imkanı sunduğu için Altındağ Belediyesi'ne ve Başkanımız Asım Balcı'ya çok teşekkür ederim. Herkesi bu imkanlardan faydalanmaya davet ederim” ifadelerini kullanıyor.

“HEM HEYECAN, HEM SEVİNÇ…”

Mete Gazoz Okçuluk Merkezi’nde yetişen bir diğer sporcu adayı ise 9 yaşındaki İsmail Kaan Karademir… 4 yaşındayken başladığı okçuluk sporuna Mete Gazoz Okçuluk Merkezi’nde devam eden Kaan’ın hedefi de, ileride Mete Gazoz gibi olimpiyat şampiyonu olmak ve onun gibi sevilen bir sporcu olmak… Okçuluk sporuyla babası sayesinde tanıştığını söyleyen İsmail Kaan “İleride büyük başarılara imza atmak istiyorum. Ok atarken çok mutlu oluyorum, her şeyi sıfırlıyorum, bir şey düşünmüyorum. Sadece heyecan ve sevinç yaşıyorum. Herkese tavsiye ediyorum” diyor.

“TÜM ÇOCUKLARA TAVSİYE EDERİM”

10 yaşındaki Aslı Asuman’ın da hedefi başarılı bir sporcu olmak… Aslı evde telefon ya da televizyonla vakit geçirmek yerine Mete Gazoz Okçuluk Merkezi’ne geldiğini ve çok iyi zaman geçirdiğini söylüyor. Tüm yaşıtlarına okçuluk sporuyla ilgilenmelerini tavsiye eden Aslı, “Burası çok güzel… Bizi beden eğitimi dersinde getirmişlerdi. Ben çok sevdim, devam etmeye karar verdim. Kaliteli zaman geçiriyorum. Hem eğleniyorum, hem de öğreniyorum” diyor.

“ALTINDAĞ SPOR ALANINDA 1 NUMARA…”

Altındağlı çocukların geleceğe umutla bakmasına aracılık edenler ise kuşkusuz ki, antrenörler… Sabahtan akşama kadar çocuklara okçuluk eğitimi veren antrenörler, Altındağlı çocukların hayatını değiştiriyor. Hakan Karademir de bu antrenörlerden biri… 10 yıldır okçuluk sporuna yeni yetenekler yetiştirdiğini söyleyen Karademir “Mete Gazoz Okçuluk Merkezi kısa bir süre önce açılmasına rağmen yaklaşık 500 tane öğrencimiz var. 4 antrenör burada, çocuklarımıza bu sporu en iyi şekilde öğretmeye ve sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Yetenekli gördüğümüz çocuklarımızı yarışmalar için yetiştiriyoruz. Altındağ spor alanında Ankara’da gerçekten 1 numara… Çünkü burada her spor branşının bir tesisi var. Tekvando, futbol, güreş, okçuluk sporlarının her birinin bir tesisi var. Sporcu potansiyeli de çok fazla… Kısa sürede yaklaşık 500 öğrencimiz oldu. Biz burada çocuklarımızı bedensel yönden geliştirmenin yanı sıra, sokaklardan koruyor, suça bulaşmalarını önlüyor, onları ahlaki yönden de geliştiriyoruz. Topluma daha iyi, daha sağlıklı bireyler kazandırmaya çalışıyoruz. Altındağ Belediyesi’nin spora verdiği değer ve destek çok önemli… Başkanımıza ve Altındağ Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” diyor.

“ALTINDAĞLI ÇOCUKLARIMIZA GÖSTERDİKLERİ İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Okçuluk sporunun Ankara'daki merkezi olan tesisin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu söyleyen Başkan Balcı “Milli okçumuz Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını ülkemize kazandırdı. Kazandığı altın madalya ile ülkemize büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un ismini verdiğimiz tesis, inşallah yeni milli sporcuların ve şampiyonların adresi olacak. Altındağlı gençlerimiz ilk günden o kadar büyük ilgi gösterdi, o kadar azimle sarıldı ki oklara, temennimizin gerçek olacağına inancımız tam... Merkeze kısa sürede 500 çocuğumuz kayıt oldu. Yani tam 500 pırıl pırıl, genç ve azimli okçumuz Altındağ'da yetişmeye başladı. Hepsine ilgilerinden ve azimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Altındağ'ın altın çocuklarıyla gurur duyuyorum” ifadelerini kullanıyor.