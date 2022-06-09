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Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel tehlikesi uyarısı

Meteoroloji'den, yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın hakim olacağı uyarısı yapıldı. Sel baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel tehlikesi uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Adana, Osmaniye, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçelerinin, gece saatlerinde il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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