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Mevlid-i Nebi Haftası Programına Davet

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Hz. Muhammed’in (sav) Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle belediye tarafından hazırlanan özel programa tüm vatandaşları davet etti.
Mevlid-i Nebi Haftası Programına Davet

Pursaklar Belediyesi, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) doğumunun 1451.yılı münasebetiyle Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle hazırladığı ve manevi yönden dolu dolu geçecek olan programı ilçe halkıyla buluşturacak. 

DURSUN ALİ ERZİNCANLI KATILACAK 

Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşları Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Dursun Ali Erzincanlı’nın katılımlarıyla 16 Ekim Pazar günü akşamı saat 20.00’da Kuran-ı Kerim tilaveti, şiir ve tasavvufi müzik eşliğinde Mevlid-i Nebi Özel Programına davet etti. 

ÖZEL BİR PROGRAM 

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Peygamber Efendimizin kutlu doğumunu da içerisinde barındıran Mevlid-i Nebi Haftası özelinde vatandaşlarımız için bir program düzenliyoruz. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.
 

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