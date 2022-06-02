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MHP Milletvekili Sancaklı: Yeni spor yasası ortak konsensüsle çıktı ve herkese danışıldı

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yeni Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na ilişkin, "Tüm kulüp başkanları, Kulüpler Birliği, federasyon, bilim adamları, hukukçular, spor hukukçularıyla yüzlerce toplantı yapıldı." dedi.
MHP Milletvekili Sancaklı: Yeni spor yasası ortak konsensüsle çıktı ve herkese danışıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğündeki AA Spor Masası programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası yapılırken bazı insanların "bizim haberimiz yok, bize danışılmadı." dediğini hatırlatan Sancaklı, yasa yapılırken herkese danışıldığını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınından önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bu konuyu planladıklarını belirten Sancaklı, kanun konusunda 2020'nin aralık ayında Türkiye'deki 128 kulüp ve 64 federasyonun başkanlarıyla görüşüldüğünü vurguladı.

Bir hafta boyunca "Türk sporunun problemlerini nelerdir, nasıl çözülür." konularının tartışıldığına dikkati çeken Sancaklı, "Herkes oradaydı. Orada bakanlığın personeli, kameralar vardı, tutanaklar tutuldu. Toplantılar bitti. Bakanlık bir çalışma başlattı. Biz bu yasayı çıkarmak için Sayın Bakan Bey ile defalarca görüştük. Nasıl bir yasa olması lazım, ne olması lazım, arka planında aslında çok derin çalışmalar yapıldı. Bu toplantıdan Gençlik ve Spor Bakanlığı bir rapor hazırlamaya başladı. Tam rapor bitti pandemi girdi araya. Pandemi girince doğal olarak durdu. Pandemiden 14-15 ay sonra tekrardan Sayın Bakan'ımız bir daha görüştü. Bir daha gündeme getirince çalışmalar başlandı. İnanın tüm kulüp başkanları, Kulüpler Birliği, federasyon, bilim adamları, hukukçular, spor hukukçularıyla yüzlerce toplantı yapıldı." diye konuştu.

"Grubu bulunan 5 partinin grup başkan vekillerinin imzasıyla önergeler verildi"
Saffet Sancaklı, ilk başta 60 maddelik taslak bir yasanın yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yasayla ilgili diğer partilerin grup başkan vekilleri ve komisyondaki arkadaşlarla konuşurken, 'Bu siyaset üstü bir şey. Türk sporunun geleceğiyle ilgili. Lütfen ona göre davranın. Herkes ona göre pozisyon alsın. Siyaseti bir hafta unutalım.' dedim. Hakikaten de siyaset bir hafta konuşulmadı. Komisyonda ve genel kurul salonunda taslak 60 maddenin 38 tanesinde değişiklik oldu. Grubu bulunan 5 partinin grup başkan vekillerinin imzasıyla önergeler verildi. Bu 38 madde neydi biliyor musunuz? Çoğu kulüplerimizin, federasyonlarımızın itiraz ettiği ve haklı oldukları konulardı. Hem komisyonda hem de orada tartışıldı ve 60 maddenin 38'i değiştirildi. Ben 3 dönemdir milletvekiliyim, gelen taslağın 1-2 maddesinin bile değiştiğine çok az şahit oldum. Bu bir ortak konsensüsle çıktı ve inanın herkese danışıldı, herkesle konuşuldu. Diyorlar ki FIFA ve UEFA ile konuştunuz mu? Tabii ki konuştuk. 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döner mi?' diye soruyorlar. Dönmez, onlarla da görüşüldü."

Kaynak: Haber Kaynağı
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