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‘Milletleri Millet Yapan Değerler Vardır’

Keçiören Belediyesi ile Yörük Türkmen Vakfı (YÖRTÜRK) iş birliğinde Keçiören’de ‘Yörük Türkmen Şenliği ve Yörük Türkmen Çalıştayı’ düzenlendi.
‘Milletleri Millet Yapan Değerler Vardır’

İlk olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, YÖRTÜRK Genel Başkanı Mustafa Tombuloğlu, Türkiye’deki ve yakın coğrafyalardaki Yörük Türkmen dernek ve vakıf başkanlarının katılımıyla Anıtkabir ziyaret edildi. Daha sonra İlçedeki Kalaba Kent Meydanı’na kurulan Yörük çadırları ziyaret edildi. Yaylaktan kışlağa geçişi temsilen develerle gerçekleştirilen Yörük göçünün ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle şenlik ve çalıştaya Necip Fazıl Kısa Kürek Tiyatro Salonu’nda devam edildi.

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BAHTİYARLIK DUYUYORUZ 

Çalıştay’da açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milletleri millet yapan değerleri var. Bizi biz yapan değerlerimiz var. Yörük Türkmen geleneğimizi Keçiören’imizde yaşatmaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz.” dedi. 

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KEŞKEK İKRAMI YAPILDI 

Eskişehir Anadolu Bacıları’nın Türk kadın kahramanlarını canlandırdığı gösteri ile devam eden programda Yörük sanatçılar da sahne aldı. 

Alanında uzman akademisyenlerin ve uzmanların katılımıyla, “Tarih Boyunca Yörük ve Türkmenler, Yörük ve Türkmenlerde Günlük Hayat ve Milli Mücadele Döneminde Yörük Türkmenler” başlıklı 3 oturumdan oluşan çalıştay gerçekleştirildi. Şenlik yarın geleneksel Yörük Türkmen yemeği olan  ‘Keşkek’ ikramının ardından sona erecek. 
 

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