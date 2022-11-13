  • BIST 4.455,53
  • Altın 1053.761
  • Dolar 18.5622
  • Euro 19.1773
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

Milli Ağaçlandırma Günü’nde Şehitlerimiz için Vefa Ormanı Oluşturuldu

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Mamak’ta da “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında 25 bin fidan toprakla buluştu. Şahapgürler Mahallesi’nde dikilen fidanlara şehitlerimizin isimleri verildi.
Milli Ağaçlandırma Günü’nde Şehitlerimiz için Vefa Ormanı Oluşturuldu

Mamak Belediyesi, 71 okulda ve 211 camide fidan dağıttı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Dikimevi Meydanı’nda vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Murat Köse, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde Türkiye Yüzyılına Nefes olmak için Güzel Mamak’ta 25 bin fidan dağıtıyoruz, fidanları toprakla buluşturuyoruz. Mamak her geçen gün daha yeşil oluyor inşallah” dedi.

foto-(18)-001.jpeg

ÖĞRENCİLER OKUL BAHÇESİNİ AĞAÇLANDIRDI

Okullarda da fidan dağıtımı ve dikimi gerçekleştirildi. Bunlardan birisi de Osman Yüksel Serdengeçti İmam Hatip Ortaokulu’ydu. Öğrenciler, okul bahçesine Mamak Belediyesi’nin hediye ettiği fidanları dikti.

159 ŞEHİDİN İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Şahapgürler Mahallesi’nde Dede Korkut Parkı’nda ise 190 ağaç fidanı toprakla buluşturuldu. Mamak’ın kıymetli 159 şehidinin ismi bu fidanlarla ölümsüzleştirildi. Şehitlerimizin ismi dikilen ağaç fidanlarına verildi. 

foto-(1)-087.jpeg

MAMAK DAHA YEŞİL OLSUN

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sayın Cumhurbaşkanımız, 2019 yılında 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilen etmesinin ardından gelenekselleşen bu güzel günde biz de Mamak Belediyesi olarak 25 bin fidan dağıtıyoruz. İstiyoruz ki Yeşil Mamak Daha Yeşil Olsun. Bizler ağacı seven, onlara özenle bakan bir milletin evlatlarıyız. İstiyoruz ki Geleceğe Nefes Olalım, Türkiye Yüzyılına Nefes Olalım” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesi'nin yürüteceği Baba Destek Programı'nda eğitimler başladı.14 Kasım 2022 Pazartesi 01:42
  • Alpaslan Karaelmas Ekspresi Çerkeş'e uğradı14 Kasım 2022 Pazartesi 01:40
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalle mahalle ziyaretlerde bulunarak vatandaşı dinledi14 Kasım 2022 Pazartesi 00:37
  • Yenimahalle’de kış hazırlığı başladı14 Kasım 2022 Pazartesi 00:31
  • Kalecik’ten gelip TEKNOMER’i gezdiler14 Kasım 2022 Pazartesi 00:28
  • 3-6 yaş arası çocuklar için hizmete açılan Sincan Belediyesi Anne-Çocuk Oyun Evleri yoğun ilgi görüyor.12 Kasım 2022 Cumartesi 02:15
  • Mamak’ta minikler buz pistinde doyasıya eğlendi12 Kasım 2022 Cumartesi 02:12
  • Çubuk’ta anlamlı projeyle ilkokul öğrencileri 2 yetimin bir yıllık masrafını üstlendi12 Kasım 2022 Cumartesi 02:08
  • Gölbaşı Belediyesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’na katıldı12 Kasım 2022 Cumartesi 02:05
  • Pursaklar gençliği şampiyonlarla buluştu12 Kasım 2022 Cumartesi 01:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti