Milli Ağaçlandırma Günü’nde Şehitlerimiz için Vefa Ormanı Oluşturuldu

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Mamak’ta da “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında 25 bin fidan toprakla buluştu. Şahapgürler Mahallesi’nde dikilen fidanlara şehitlerimizin isimleri verildi.

Mamak Belediyesi, 71 okulda ve 211 camide fidan dağıttı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Dikimevi Meydanı’nda vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Murat Köse, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde Türkiye Yüzyılına Nefes olmak için Güzel Mamak’ta 25 bin fidan dağıtıyoruz, fidanları toprakla buluşturuyoruz. Mamak her geçen gün daha yeşil oluyor inşallah” dedi.

ÖĞRENCİLER OKUL BAHÇESİNİ AĞAÇLANDIRDI

Okullarda da fidan dağıtımı ve dikimi gerçekleştirildi. Bunlardan birisi de Osman Yüksel Serdengeçti İmam Hatip Ortaokulu’ydu. Öğrenciler, okul bahçesine Mamak Belediyesi’nin hediye ettiği fidanları dikti.

159 ŞEHİDİN İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Şahapgürler Mahallesi’nde Dede Korkut Parkı’nda ise 190 ağaç fidanı toprakla buluşturuldu. Mamak’ın kıymetli 159 şehidinin ismi bu fidanlarla ölümsüzleştirildi. Şehitlerimizin ismi dikilen ağaç fidanlarına verildi.

MAMAK DAHA YEŞİL OLSUN

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sayın Cumhurbaşkanımız, 2019 yılında 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilen etmesinin ardından gelenekselleşen bu güzel günde biz de Mamak Belediyesi olarak 25 bin fidan dağıtıyoruz. İstiyoruz ki Yeşil Mamak Daha Yeşil Olsun. Bizler ağacı seven, onlara özenle bakan bir milletin evlatlarıyız. İstiyoruz ki Geleceğe Nefes Olalım, Türkiye Yüzyılına Nefes Olalım” dedi.