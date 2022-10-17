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Milli Futbolcu Barış Telli’nin hayatı sinema filmi oluyor

Küçük yaşta geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybeden ve "Ampute Messi" olarak anılan milli futbolcu Barış Telli'nin hayat hikayesi "Hayatla Barış" adlı sinema filmi Başkentte çekilecek.
Milli Futbolcu Barış Telli’nin hayatı sinema filmi oluyor

Milli futbolcunun hayatının anlatılacağı filmin yapımcılığını 4 Story Production'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini Can Ulkay, müzik direktörlüğünü ise besteci, piyanist ve aranjör Fahir Atakoğlu yapacak. Filmin yapımcılarından Hünkar Doğan film projesinin evrensel olduğuna vurgu yaparak, aralık ayında çekimlere başlayacaklarını söyledi. 

TOPUN PEŞİNDE BİR HAYAT 

Milli futbolcu Telli yaptığı açıklamada, ‘topun peşinde koşarak bir ayağını kaybetse de hayallerinin peşinden giderek dünyaları kazanmış biri olduğunu’ söyledi.

AZMİNİ ANLATACAĞIZ 

Yönetmen Ulkay, filmin çekimlerinin İstanbul ve Ankara'da yapılacağını belirterek, “Barış'ın çocukluğundan başlayıp hayatta yakaladığı başarıların sürecini anlatacağız. Onun başarılarından, azminden birçok örnekler vereceğiz. Birçok insana da ilham vereceğiz aslında. Filmin ana noktasında Barış ve futbol olacak ama bu kesinlikle sadece bir futbol filmi değil. Bütün dünyaya göstereceğimiz başarı ve azim hikayesi. İnşallah 2023'ün ekim ayında da bütün Türkiye'de ve dünyada vizyonda olacağız” diye konuştu. 

ADİL OYUN ELÇİSİ SEÇİLDİ


Futboldaki yeteneğiyle de dikkati çeken Barış Telli, hem forma giydiği kulüplerde hem de Ampute Futbol Milli Takımı'nda çok sayıda şampiyonluk, gol krallıkları, yılın sporcusu unvanlarını kazandı ve UEFA tarafından da "Adil Oyun Elçisi" seçildi.
 

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