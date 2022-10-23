Milli Mücadele ve Kurtuluş Müzesi Peyzajla Güzelleşiyor

Keçiören Belediyesi tarafından ‘Milli Mücadele ve Kurtuluş Müzesi’ haline getirilen Keçiören Fatih Caddesi üzerindeki Tarihi Çoban Mektebi’nde hummalı çalışma devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak 39 bin metrekarelik alana konuşlanmış tarihi müze, çevresinde yürütülen peyzaj çalışmalarıyla ziyaretçilerine devasa bir rekreasyon alanı da sunacak. İnşasında sona yaklaşılan Milli Mücadele ve Kurtuluş Müzesi’nin etrafında şu anda ağaçlandırma, çim ekim ve çeşitli türde çiçek dikimi çalışmaları devam ediyor.

TÜRK TARİHİNE YAKIŞIR MÜZE

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Milli Mücadele’de önemli bir karargâh olan Çoban Mektebi’ni, Türk tarihine yakışır bir müze haline getirdiklerini, etrafında yürüttükleri çalışmalarla da burayı bir vaha görünümüne kavuşturduklarını söyledi.