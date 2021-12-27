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Milli şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 85. yılında kabri başında anıldı

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yılı dolayısıyla kabri başında anma töreni düzenlendi.
Milli şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 85. yılında kabri başında anıldı

Ersoy'un Edirnekapı'daki kabri başında yapılan anma töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Aşr-ı Şerif okunmasıyla başladı. Törende, okunmuş olan hatmi şeriflerin duası İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından yapıldı.

Duanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler, Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bıraktı.

Törene, Burdur Valisi Ali Arslantaş ve eşi Hatice Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Aksu, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, İstanbul Cumhuriyet Savcı Vekili Zafer Koç, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız da katıldı.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, anma töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dedesinin kabrine her zaman gelmeye çalıştığını ancak bu ziyaretlerin gençlerle toplu halde daha anlamlı olduğunu dile getirerek, "Başta Mustafa Kemal Paşamız olmak üzere hem onun hem de bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Dualarını bizden eksik etmesinler. Gençler her zaman ilgi gösteriyorlar, her zaman buradalar." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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