Milli şampiyon Başkan Altınok'u ziyaret etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics) Ukrayna’yı mağlup ederek şampiyon olan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı oyuncularından Mert Karataş ve ailesini makamında misafir etti.