Milli Savunma Bakanlığı 1115 işçi alacak: İşte başvuru tarih ve şartları

Milli Savunma Bakanlığı’na çok sayıda işçi alınacak. MSB’ye 1115 işçi alımının detayları netleşti. Başvurular ne zaman başlıyor, alımlar sınavla mı olacak, başvurular nereye yapılacak? Başvuru tarih ve şartları neler? Hepsinin cevabı haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı ’na çok sayıda işçi alınacak . MSB’ye 1115 işçi alımının detayları netleşti. Peki başvurular ne zaman başlıyor , alımlar sınavla mı olacak, başvurular nereye yapılacak ? Başvuru tarih ve şartları neler ?

DAİMİ SÜRELİ OLACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi Başkanlığı’nca yayınlana işçi alım ilanına göre, Bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 1115 daimi süreli işçi alınacak.

HANGİ İLDE HANGİ KADROYA KAÇ KİŞİ ALINACAK, LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

SÖZLÜ UYGULAMALI SINAV YAPILACAK

Alımlar sözlü ve uygulamalı sınavla yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla kura çekimi yapılacak.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, 70 puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacak.

MSB’de istihdam edilmek üzere 1115 açıktan işçi alımı başvuruları İŞKUR internet sitesi üzerinden 21 Kasım 2022 tarihi itibariyle yapılacak.

MSB işçi alım ilanı na ilişkin tüm detaylar için TIKLAYIN.

www.gazeteilksayfa.com



