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Mimar Sinan Pazar Alanı yükseliyor

Pursaklar Belediye tarafından projelendirilen ve yapımı hızla devam eden Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi’ndeki çalışmalar hızla devam ediyor.
Mimar Sinan Pazar Alanı yükseliyor

Mimar Sinan Mahallesi’nde ilçeye yeni bir kimlik kazandırarak, vatandaşların birçok ihtiyacını tek bir çatı altında birleştirmeyi planlayan Pursaklar Belediyesi, Ticaret Merkezi ve Modern Pazar Alanı’nda çalışmalara hızla devam ediyor. İlçe genelinde devam eden tüm projelerin tüm ilerleme aşamalarını titizlikle takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, inşaat alanından incelemelerde bulunarak, gelinen son nokta hakkında ekiplerden bilgi aldı. 

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ÇOK AMAÇLI KULLANIM ALANI 

Belediye ekiplerinin gece gündüz demeden çalışma yürüttüğü Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanın içerisinde; mağazalar, unlu mamuller, marketler, dükkânlar, kapalı pazar alanı, düğün salonu, kapalı otopark, oto yıkama vb. kullanım alanları bulunacak.
 

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