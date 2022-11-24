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Minibüs şoförleri artan maliyetlerden dolayı toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmasını talep etti

Başkentte hizmet veren minibüs şoförleri, artan maliyetlerden dolayı toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmasını talep etti. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, “Artık kontak kapatma durumuna geldik” dedi.
Minibüs şoförleri artan maliyetlerden dolayı toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmasını talep etti

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ile Ankara'nın merkez ve çevre ilçelerinde hizmet veren bir grup minibüs şoförü, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Başkentte hizmet veren minibüs şoförleri, artan maliyetlerden dolayı toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmasını talep etti.

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SİGORTA, LASTİK, AKÜ VE KASA…

Minibüs camiası olarak pandemiyle sıkıntılı bir sürece girdiklerini, minibüs esnafının gelirinin giderini karşılayamadığını savunan Yılmazer, asgari ücretin altında yaşayan bir topluluk haline geldiklerini öne sürdü. Yılmazer, “Bunun temel kaynağı akaryakıt gibi görünse bile aslında sigorta, lastik, akü ve kasa değeri gibi giderlerimiz bizi ciddi manada yıpratmıştır” dedi.

400 MİNİBÜS PARK HALİNDE

Akaryakıta yaklaşık yüzde 330 zam gelmesine rağmen 7 liraya yolcu taşıdıklarını söyleyen Yılmazer, bu durum nedeniyle giderlerini karşılayamadıklarını ifade etti. Yılmazer, Ankara'daki 2 bin 231 minibüsün 400'ünün 24 aydır park halinde olduğunu, çalışamadığını belirtti.

YARDIMCI OLUNACAĞINDAN ŞÜPHEMİZ YOK

Büyükşehir Belediyesinin taşıma ücretlerine ilişkin bir çözüm yolu bulmasını istediklerini ifade eden Yılmazer, sadece minibüs esnafı değil, EGO'nun da aynı oranda zam alması gerektiğini, bu konuda kendilerine yardımcı olunacağından şüphelerinin olmadığını söyledi. Araçlarının ticari plaka değeriyle ticaret yapmadıklarına değinen Yılmazer, "Minibüsçülükle alakalı acil olarak fiyat güncellemesi yapılası gerekiyor. Artık kontak kapatma durumuna geldik. Bu şartlarla gidersek zaten kontak kapatacağız." diye konuştu.
 

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