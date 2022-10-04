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Minik Eller Temizliği

Keçiören Osman Hamdibey İlkokulu öğrencileri Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen çevre etkinliğinde doğa temizliği yaparak farkındalık mesajı verdi.
Minik Eller Temizliği

Çevre bilincini aşılamak için düzenlenen etkinlikte minik eller Keçiören Sarıbeyler Göleti çevresinde mıntıka temizliği yaptı. Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kâğıt, cam ve metal atıklar çöp poşetleriyle toplandı. Uzun soluklu temizlik çalışmasının ardından öğrenciler hep bir ağızdan ‘çevreyi kirletme, geleceği yok etme’ dedi.

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TEMİZ GELECEK 

Çevreye karşı duyarlılığı artırmak için emek Osman Hamdibey İlkokulu öğrencilerini tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızdaki duyarlılığın yetişkin insanlarımızda da olması gerekiyor. Bu anlamda daha temiz bir gelecek için mesire dağlarımızı, doğal su kaynaklarımızı, mesire alanlarımızı ve ağaçlarımızı korumalıyız.” dedi.

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