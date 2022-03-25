  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
»

Minik öğrenciler kendi oyuncaklarını kendileri tasarlıyor

Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş ve Anaokulunun minik öğrencileri, hayal ettikleri ahşap oyuncaklarını kendileri tasarlıyor, kendileri üretiyor. 
Minik öğrenciler kendi oyuncaklarını kendileri tasarlıyor

Çocukların gelişimine katkı sağlayacak birçok etkinliğin yapıldığı Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş ve Anaokulundaki öğrenciler, kendi ahşap oyuncaklarını üretebilmeleri için verilen ahşap atölye eğitimleri ile kendi oyuncaklarını tasarlamanın keyfini yaşıyor. 

277300570_402120051725686_3365508337916248326_n.jpg

El becerilerini geliştirerek, üretim yapmalarını sağlamayı ve kapasitelerini arttırmanın amaçlandığı etkinlikte çocuklar, hayal dünyalarındaki ahşap oyuncakları ortaya çıkarmak amacıyla testere, zımpara ve matkap aracılığıyla yeni oyuncaklarını üretmeye başladı.  

277334028_402120015059023_55546979429031135_n.jpg

‘‘Geleceğimizi imar edecek olan çocuklarımızı en donanımlı bir şekilde yarınlara taşımayı hedefliyoruz’’
Nezaket Okullarından çocukların el becerilerinin gelişimine, hayal kurabilmelerine, üretebilmelerine yönelik çeşitli eğitimler verildiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Nezaket Kreş ve Anaokulu’muzdaki miniklerimiz hayal ettikleri ahşap oyuncakları testere, zımpara torna ve matkap kullanarak kendileri tasarladılar. Öğrencilerimizin dikkat sürelerinin azalmaya başladığı günümüzde yeni atölye ortamları kurarak, geleceğimizi imar edecek olan çocuklarımızı en donanımlı bir şekilde yarınlara taşımayı hedefliyoruz’’ dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle'de tiyatroculardan anlamlı oyun25 Mart 2022 Cuma 04:23
  • Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni itfaiyecilerle buluştu25 Mart 2022 Cuma 03:21
  • Hanım Evleri kursiyerleri, yumurta kabuklarını sanata dönüştürüyor25 Mart 2022 Cuma 00:22
  • Gaziler Mamak’ı ziyaret etti25 Mart 2022 Cuma 00:20
  • Yol kenarında başından vurulmuş cansız bedeni bulundu24 Mart 2022 Perşembe 12:55
  • Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmene 'kabul edilemez' davranışa soruşturma24 Mart 2022 Perşembe 10:09
  • Az bilinen meslekler ‘Meslekleri Tanıyor Muyuz?’ yarışması ile gün yüzüne çıkacak24 Mart 2022 Perşembe 04:23
  • Altındağ’ın duvarlarını Muhammed boyuyor24 Mart 2022 Perşembe 03:21
  • Başkan Ertuğrul Çetin, gençlerle birlikte bilardo oynadı24 Mart 2022 Perşembe 00:24
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şeref madalyasına layık görüldü24 Mart 2022 Perşembe 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti