Minik yazarlar kitap çıkaracak

Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Mamak Yazıyor, Geleceğin Kalem Dostları Yetişiyor” projesi kapsamında açılan “Yazarlık Atölyesinde eğitimler tamamlandı.

Mamak Belediyesi Yazarlık Atölyesi’nde 8-13 yaş arası öğrenciler, “Şair Anne” olarak tanınan Eğitimci Yazar Sultan Serdar Doksöz’den yazarlık eğitimi aldı. Bir ay süren ve Şehitlik Uyanık Kütüphane’de gerçekleştirilen atölye kapsamında çocukların yazma becerisine katkı sağlanırken hayal dünyaları geliştirildi. Öğrenciler, kalemle dost oldular, eserler ürettiler.

Eğitimlerini tamamlayan ve sertifikalarını alan 46 minik yazar, kitap çıkarmaya hazırlanıyor. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, minik yazarların aileleriyle görüştü. Öğrencilerin yazdığı eserler, “İlk Kitabım” başlığıyla okuyucu ile buluşacak. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, atölyeye katılan miniklere yazdıkları eserler için teşekkür etti, “Yazarlık Atölyesi’nin siz kıymetli öğrencilerinin gelecek yıllarda büyük eserler ortaya koyduğunu göreceğimizden hiç kuşkum yok” diye konuştu.