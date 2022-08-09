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Minikler eğitime başladı 

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gül Kreş Adası’nın minik öğrencileri eğitime başladı. Öğrenci kapasitesi 280’e çıkarılan kreşte minik öğrenciler bir hafta boyunca uyum süreci geçirecekler. 
Minikler eğitime başladı 

Eğitim hayatına ilk kez adım atan öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gül Kreş Adası’ndaki öğrencilerimiz uzman öğretmen kadromuz ve çocuk psikologlarımızın gözetiminde, emin ellerde eğitimlerine başladı. Şehrimizdeki kreş ihtiyacını karşılamak için açtığımız bu eğitim yuvasında geleceğimiz olan çiçek ve meleklerimize konforlu ve nitelikli bir eğitim sunuyoruz. Ticaret yapmak için değil, vatandaşımıza hizmet etmek için açtığımız kreşlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Anne sevgisini ve şefkatini gösteren kreşimizde çocuklarımız da ailelerimiz de mutlu.” dedi.

UYUM SAĞLAYACAKLAR 

Çeşitli oyun ve sosyal etkinliklerle kreşe, öğretmenlere ve ortama uyum sağlayacaklar. 15-20 kişilik sınıflara ve 14 dersliğe sahip kreşte bir hafta sonra da tam gün eğitimlere başlanacak. 

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