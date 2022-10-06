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Minikler sevimli dostlarla bir araya geldi

Pursaklar Belediyesi, çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamak amacıyla minikler, sevimli dostlarla bir araya getirdi.
Minikler sevimli dostlarla bir araya geldi

Eğitici ve öğretici çeşitli etkinliklerle çocukları geleceğe hazırlayan Pursaklar Belediyesi, Nezaket Okullarında eğitim gören minik öğrencilere erken yaşta hayvan sevgisini aşılamak amacıyla etkinlik düzenledi. Endemik Vadi’de gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların,  hayvanları birebir yakından tanımaları amacıyla Ankara Keçisi, Ankara Tavşanı, Ankara Kedisini yakından görerek onları sevme imkânı buldu.

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Minik öğrencilerin yoğun katılım sağladığı etkinlikte Başkan Ertuğrul Çetin, çocukların heyecanına ortak olurken sevimli hayvanları birlikte sevme imkânı bularak, keyif dolu vakit geçirdi.

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