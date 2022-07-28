Miniklere eğlence merkezi

Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çocuk lunaparkı yaz tatilinde de miniklerin eğlence merkezi olmaya devam ediyor. İlçedeki Fatih Caddesi üzerinde bulunan lunapark ücretsiz hizmet veriyor.

Keçiörenlilerin ve Keçiören dışından gelen ailelerin çocuklarıyla birlikte en sık ziyaret ettiği mekânlardan biri olan lunaparkta 4-12 yaş grubu çocuklar rengârenk oyuncakların keyfini doyasıya çıkarıyor. Lunaparkta su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren yer alıyor. İlçedeki Fatih Caddesi üzerinde bulunan lunapark ücretsiz hizmet veriyor.

Lunapark heyecanını yaşamak isteyen tüm çocukları aileleriyle birlikte Keçiören’e davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Lunapark heyecanını ilk kez Keçiören’de yaşayan birçok çiçek ve meleğimiz var. Onlara bu mutluluğu yaşattığımız için bizler de çok mutlu oluyoruz.” dedi.