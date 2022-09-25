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Miniklere trafik eğitimi

Büyükşehir Belediyesi Başkentli çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmek amacıyla Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pistinde eğitimlerine devam ediyor.
Miniklere trafik eğitimi


Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim kapsamında çocuklara karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kuralları, yaya geçidi ve okul geçidinde nasıl davranacaklarını, trafik ışıklarını, alt geçit, bisiklet yolu ile emniyet ve oto koltuk kullanma kuralları öğretiliyor. Eğitimden faydalanmak isteyen okullar hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 13.00- 16.00 saatleri arasında (0312) 507 15 38 numaralı telefondan randevu alabiliyor.

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Eğitim kapsamında çocuklar karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kuralları, yaya geçidi ve okul geçidinde nasıl davranacaklarını, trafik ışıklarını, alt geçit, bisiklet yolu ile emniyet ve oto koltuk kullanma kurallarını öğreniyor. 
 

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