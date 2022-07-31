Miniklerin Keçiören keşfi

Keçiören Belediyesi, ‘Keçiören’i Keşfetmeye Hazır Mısınız?’ projesi kapsamında ilçede ve ilçe dışında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarının öğrencilerine yönelik ücretsiz Keçiören turu başlattı.

Projenin ilk gününde rehberler eşliğinde belediyeye ait otobüslerle Çankaya Güven Yuva Gündüz Bakım Evi ve Çankaya Parlak Zihinler Gündüz Bakım Evi’nden alınan 90 minik öğrenci Keçiören’de çocuklar için inşa edilen birbirinden güzel eserleri görme fırsatı buldular. Çocuk lunaparkı, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı ve Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti’nin ziyaret edildiği gezide öğrencilerin heyecan ve keyif dolu anları gözlerine yansıdı. Çeşitli ikramların da sunulduğu turda, belediye tarafından çocuklara özel üretilen sabun ve kolonya da hediye edildi.

ÜCRETSİZ KEÇİÖREN TURU

Proje, Keçiören’de ve Keçiören dışında bulunan, yaz döneminde de eğitime devam eden okul öncesi eğitim kurumlarının minik öğrencilerine keyifli bir gün geçirmeleri için başlatıldı. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi, kurumsal web sitesi üzerinden yayımladığı ‘Keçiören’i Keşfetmeye Hazır Mısınız?’ linki ile okul öncesi eğitim kurumlarından ‘Ücretsiz Keçiören Turu’ için başvuru alıyor.

REHBERLER EŞİLİĞİNDE GEZİ

Başvuruya göre de kurumla iletişime geçilerek belirlenen gün ve saatte öğrenciler eğitim gördükleri kurumlardan alınıyor ve Keçiören turu düzenleniyor. Tura katılan öğrenciler, Keçiören Belediyesinin görevlendirdiği rehberler ve öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde ilçede çocuklara özel inşa edilen tesisleri gezme fırsatı buluyor.

