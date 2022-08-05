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Miniklerin rotası Keçiören

Keçiören’de ve Ankara’nın farlı ilçelerinde eğitim veren ilkokul, anaokulu ve kreş öğrencilerine yönelik Keçiören Belediyesi tarafından başlatılan ‘Keçiören’i Keşfetmeye Hazır Mısınız?’ projesi yoğun ilgi görüyor.
Miniklerin rotası Keçiören

Proje kapsamında son olarak Ankara Gölbaşı’nda faaliyet gösteren Mutluluk Adası Anaokulu’nun 3-6 yaş gurubu 30 öğrencisi belediyeye ait otobüsle okullarından alınarak Keçiören’i keşfetme keyfi yaşadı. Öğrenciler, rehberler eşliğinde Çocuk Lunaparkı, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı’nda eğlence dolu anlar yaşadı. Çeşitli hediye ve ikramların da sunulduğu gezinin sonunda miniklerin mutlulukları gözlerine yansıdı.

ÜCRETSİZ TUR

Ankara’da yaşayan ve Keçiören’i gezmek isteyen tüm öğrencilere ücretsiz tur imkânı sunduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’imizde ve Ankara’mızın farklı ilçelerinde eğitim veren tüm okullarımızın öğrencilerine Keçiören’i keşfetmeleri için ücretsiz gezi projesi başlattık. Şehrimizde, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik birçok tesisimiz var. Onlara, bu tesislerimizden gün boyu istifade ederek gönüllerince eğlenme fırsatı sunuyoruz.” dedi.

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