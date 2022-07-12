Miras Şantiye Gezileri başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, restorasyon ve konservasyon çalışma alanlarını Başkentlilere açıyor. Vatandaşlar Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma şantiyesindeki çalışmalar hakkında uzman rehbe

Tarihine ve kültürüne sahip çıkan projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de kent turizmini canlandırmak ve Başkentlilerin şehri tanımasını sağlamak amacıyla “Ankara Miras Şantiye Gezileri” uygulamasını başlatıyor. Başkentte kaderine terk edilmiş ve yıllara meydan okuyan sembol yapıları bir bir ayağa kaldıran ABB, kent tarihini tanıtmak için restorasyon ve konservasyon çalışma alanlarını ziyarete açıyor. Yeni uygulamanın başlayacağını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’mızın tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Düzenleyeceğimiz Ankara Miras Şantiye Gezi programına uzman rehberler eşliğinde katılarak çalışmalarımızı yerinde görüp bilgi sahibi olabilirsiniz” dedi.

ROMA TİYATROSU, ARKEOPARK VE ANKARA KALESİ’NDE ŞANTİYE TURLARI

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek uygulama kapsamında Roma Tiyatrosu, Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma ve Arkeopark şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde görmek, incelemek ve bilgi almak isteyen Başkentlilere uzman rehberler eşlik edecek. Kültürel miras bilincini güçlendirmek için birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ‘Ankara Miras Şantiye Gezileri’ uygulaması ile kent turizmini de canlandırmayı hedefliyor.

ONLİNE BAŞVURU

Tarihi katmanların gün yüzüne çıkarıldığı kültür mirasları, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen gezi ile Başkentlilere yakından tanıtılacak. Düzenlenecek kültür etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar; https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras adresi üzerinden oluşturulan formda kişisel bilgileri ile gezmek istedikleri şantiyeler ve ziyaret tarihlerini işaretleyerek online başvuru yapabilecek.