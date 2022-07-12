  • BIST 2.434,02
  • Altın 960.161
  • Dolar 17.3133
  • Euro 17.3135
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Miras Şantiye Gezileri başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, restorasyon ve konservasyon çalışma alanlarını Başkentlilere açıyor. Vatandaşlar Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma şantiyesindeki çalışmalar hakkında uzman rehbe
Miras Şantiye Gezileri başlıyor

    Tarihine ve kültürüne sahip çıkan projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de kent turizmini canlandırmak ve Başkentlilerin şehri tanımasını sağlamak amacıyla “Ankara Miras Şantiye Gezileri” uygulamasını başlatıyor. Başkentte kaderine terk edilmiş ve yıllara meydan okuyan sembol yapıları bir bir ayağa kaldıran ABB, kent tarihini tanıtmak için restorasyon ve konservasyon çalışma alanlarını ziyarete açıyor. Yeni uygulamanın başlayacağını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’mızın tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Düzenleyeceğimiz Ankara Miras Şantiye Gezi programına uzman rehberler eşliğinde katılarak çalışmalarımızı yerinde görüp bilgi sahibi olabilirsiniz” dedi.

ROMA TİYATROSU, ARKEOPARK VE ANKARA KALESİ’NDE ŞANTİYE TURLARI

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek uygulama kapsamında Roma Tiyatrosu, Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma ve Arkeopark şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde görmek, incelemek ve bilgi almak isteyen Başkentlilere uzman rehberler eşlik edecek. Kültürel miras bilincini güçlendirmek için birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ‘Ankara Miras Şantiye Gezileri’ uygulaması ile kent turizmini de canlandırmayı hedefliyor.

ONLİNE BAŞVURU

Tarihi katmanların gün yüzüne çıkarıldığı kültür mirasları, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen gezi ile Başkentlilere yakından tanıtılacak. Düzenlenecek kültür etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar; https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras adresi üzerinden oluşturulan formda kişisel bilgileri ile gezmek istedikleri şantiyeler ve ziyaret tarihlerini işaretleyerek online başvuru yapabilecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bayram öncesi esnafa yakın takip08 Temmuz 2022 Cuma 03:32
  • E-Spor Ödülleri sahibi buldu08 Temmuz 2022 Cuma 02:56
  • Pursaklar’da bayram temizliği08 Temmuz 2022 Cuma 02:10
  • Gölbaşı kadın emeğiyle güzelleşti08 Temmuz 2022 Cuma 01:23
  • Kurban pazarında satışlar sürüyor08 Temmuz 2022 Cuma 00:58
  • Gençlere bayram tıraşı08 Temmuz 2022 Cuma 00:55
  • Islanma havuzu serinletti08 Temmuz 2022 Cuma 00:55
  • Nijerya heyetine ‘tarım’ anlatıldı08 Temmuz 2022 Cuma 00:15
  • ATB hububat sezonunu başlattı07 Temmuz 2022 Perşembe 03:44
  • Altındağ Yeni Medya Akademisi Başladı07 Temmuz 2022 Perşembe 03:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti