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MİS'e bağlı 13 belediyenin başkanları Türk Tarih Müzesi'ni ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası'na (MİS) bağlı 13 belediyenin başkanları ve MİS yönetimi Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi'ni ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ettiler.
MİS'e bağlı 13 belediyenin başkanları Türk Tarih Müzesi'ni ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

Bartın, Kastamonu, Erdemli, Ereğli (Konya), Sarıçam, Selendi, Sulakyurt, Söğüt, Buldan, Tefenni, Toroslar, Tosya, Zara Belediyesi'nin belediye başkanlarının ilk durağı Türk Tarih Müzesi ve Parkı oldu.

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Müzeyi gezen başkanlar heykel, rölyef ve panaromik resimleri dikkatle incelediler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Müzenin ardından Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezen belediye başkanları yapılan faaliyetleri yerine görme imkanı buldular. Belediye Başkanları her iki tesisi de çok beğendiklerini ifade ederek, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i tebrik ettiler.

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Başkan Demirel COVID-19 testi pozitif çıktığı için başkanlara eşlik edemedi. Demirel ayrıca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda testinin pozitif çıktığını, genel izolasyon sürecinde olduğunu ve çalışmalara bir süre evde devam edeceğini ifade etti.

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