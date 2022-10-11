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Mogan’da yarış hız kesmedi

Büyükşehir Belediyesi, “Yaza Veda ve Yelken Şenlikleri: Bütün Tekneler Suda” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ankara Yelken Kulübü ile birlikte Gölbaşı Mogan Parkı’nda Parkinson hastalığına dikkat çekmek için yapılan yarışlarda kıyasıya rekabet yaşandı.
Mogan’da yarış hız kesmedi

Açık havanın ve yarışların tadını çıkarmak isteyen Başkentliler için Ankara Kent Orkestrası da müzik ziyafeti sundu. Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Yelken Kulübü iş birliğiyle Gölbaşı Mogan Parkı’nda “Yaza Veda ve Yelken Şenlikleri: Bütün Tekneler Suda” etkinliği düzenlendi. Optimist ve lazer sınıflarında yapılan yarışlarda kıyasıya rekabet yaşanırken, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
 
PARKİNSON HASTALIĞINA DİKKAT

ABB’nin ev sahipliğinde, Ankara Yelken Kulübü’nün “Parkinson için Deniz, Yelken ve Sörf” projesi ile Parkinson hastalığına dikkat çekmek için düzenlediği yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu. Ankara Kent Orkestrası da birbirinden güzel eserlerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu.
 

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