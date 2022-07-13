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‘Mor Şölen’ ilgi odağı oldu

Mamak Lavanta Bahçesi’nde mor şölen yaşanıyor. Masal diyarını andıran bahçeye özellikle nikah kıydırmak isteyen çiftler büyük ilgi gösteriyor.
‘Mor Şölen’ ilgi odağı oldu

Neredeyse her gün bir nikah merasimi düzenleniyor bu güzel bahçede. Çiftler mor şölenin arasında muratlarına eriyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de çalışma takvimine göre çiftlerin davetine icabet ediyor. Kıyılan nikahın ardından hatıra fotoğrafları çektiren çiftler, mutluluğa Mamak Belediyesi’nin Lavanta Bahçesi’nde adım atıyor. 

LAVANTA KOKUSU 

Kokusu ve mor rengiyle dikkat çeken lavanta bahçesi, başta fotoğraf meraklıları olmak üzere herkesin ilgi odağı haline geldi. Lavanta Bahçesi’nde açan lavantalar, eşsiz görünümüyle ziyaretçilere seyir zevki yaşatıyor. Misafirlerin hoş vakit geçirebilmesi için çeşitli dekorlarla süslenen bahçeden buram buram lavanta kokusu yükseliyor.

 
 

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