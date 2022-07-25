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Motofest Festivali’ne ev sahipliği

Başkentte spora ve sporcuya verdiği desteği sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de Karaköy Mesire Alanı’nda “3. Ankara Motosiklet Festivali”ne ev sahipliği yaptı.
Motofest Festivali’ne ev sahipliği

ABB, ANFA Güvenlik, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Ankara İtfaiyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce motor tutkununa; güvenlik, konser sahnesi, kahvaltı, çadır, stant ve su desteği sağlandı. Festival alanını ziyaret eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, motor tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ödüllü yarışmalardan serbest motor sürüş gösterilerine, çadır kampından konserlere kadar birçok etkinliğin yer aldığı motofest Kurtalan Ekspres’in verdiği konserle sona erdi.

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YOĞUN İLGİ GÖRDÜ 

     Ankara Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporculara yönelik desteklerine hız kesmeden devam ediyor.
ABB, yenileme çalışmalarının ardından Başkentin gözde mesire alanı olmaya başlayan Karaköy Mesire Alanı, “3. Ankara Motosiklet Festivali”ne ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da ziyaret ettiği festivalde, motor tutkunları Yavaş’a yoğun ilgi gösterdi.
 

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